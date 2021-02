Non era facile contro un avversario che non dà ritmo ma Matteo Berrettini si fa trovare preparato e disinnesca il big server Kevin Anderson in tre set. Nel primo, il tennista romano annulla otto set-point e indirizza così la partita, con una condotta di match estremamente attenta che porta al 7-6(9) 7-5 6-3 finale. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Machac, che ha battuto Vilella nella sfida tra qualificati (lo spagnolo si è ritirato sotto 2 set a 1 e 3-0 nel quarto), per una concreta chance di conquistare per la prima volta in carriera il terzo turno di Melbourne. Dal suo lato di tabellone c'è Stefanos Tsitsipas. Insomma, Berrettini potrebbe fare parecchia strada.