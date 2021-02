Tennis

Australian Open, Monfils disperato dopo il ko: le lacrime in conferenza

AUSTRALIAN OPEN - Il francese disperato dopo il k.o. al quinto con Ruusuvuori: "Ho perso fiducia, sto giocando male. Non riesco a servire, sto commettendo troppi errori non forzati, sto 6 metri dietro la linea di fondo. Questa sconfitta fa male. La cosa peggiore è che lavoro come un cane, ma non funziona. Vorrei rialzarmi e dirmi che questo incubo è finito, ma la verità è che non so quando finirà"

