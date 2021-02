Tennis

Australian Open, Nadal dà lo scoop ai cronisti: "Berrettini ko, non giocherà"

AUSTRALIAN OPEN - Dopo la vittoria in 3 set contro Fognini, Nadal spoilera (inconsapevolmente) che sarà Tsitsipas il suo prossimo avversario in virtù del forfait di Berrettini, in quel momento non ancora ufficiale.

00:00:49, 35 Visualizzazioni, 24 minuti fa