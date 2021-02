Tennis

Australian Open, Nadal: "Impossibile pensare di non avere problemi contro Fognini"

AUSTRALIAN OPEN - Il numero 2 al mondo non risparmia i complienti per Fabio Fognini. Lo spagnolo si è imposto sull'azzurro per 3-0 (6-3. 6-4, 6-2).

00:03:36, 77 Visualizzazioni, un' ora fa