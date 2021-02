Tennis

Australian Open, Nadal regola Norrie: il meglio del suo match in 200 secondi

Australian Open - Rafa non ha problemi contro Norrie, in una partita iniziata in sordina e poi più convincente. La testa di serie numero 2 s'impone 7-5 6-2 7-5.

00:03:17, 74 Visualizzazioni, 35 minuti fa