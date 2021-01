Tennis

Australian Open, Nick Kyrgios: "Il tennis non mi è mancato! Non ho toccato una racchetta per 4 mesi"

AUSTRALIAN OPEN - A 8 giorni dallo start dell'Australian Open 2021, Nick Kyrgios torna a parlare con la stampa e confessa di non aver sentito la mancanza del gioco in questi mesi di lockdown: "Il tennis non mi è affatto mancato! Non ho toccato una racchetta da tennis nei primi 4-5 mesi di quarantena, ho giocato ai videogames e riprendere la routine degli allenamenti non è stato facile".

00:00:31, 109 Visualizzazioni, 2 ore fa