Un'Osaka nervosa e fallosa raggiunge i quarti di finale in un match decisamente poco spettacolare contro Garbine Muguruza, finalista dell'Happy Slam lo scorso anno. L'inedita sfida tra le ex numero 1 al mondo si decide al terzo set dopo i primi due speculari sia nell'andamento che nel punteggio: 6-4. La spagnola mette la freccia nel quinto game, spreca due match-point sul servizio della giapponese, si fa raggiunge sul 5-5 e si spegne sul più bello. Bastano, infatti, dieci minuti della migliore versione dell'Osaka per chiudere il discorso sulla Rod Laver Arena. La testa di serie n° 3 del torneo ha sempre vinto quando si è qualificata nella top8 di uno Slam (Us Open 2018, Australian Open 2019 e Us Open 2020). Le sue rivali sono avvisate.