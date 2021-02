La resistenza di Collins dura un set,avanza Pliskova. La ceca archivia la pratica in due set col punteggio di 7-5, 6-2, approdando a un terzo turno mai raggiunto negli ultimi due Slam del 2020. Match inizialmente serrato, con Pliskova fallisce il primo set point e subisce il controbreak dalla statunitense. Al secondo tentativo - però - la numero 6 al mondo non si lascia nuovamente sorprendere e si porta avanti nel punteggio. Statunitense troppo spesso imprecisa nella prima di servizio, la ceca ne approfitta e rimonta il parziale di 2 game a 0 di inizio secondo set: Collins cala, per Pliskova, allora, strappare il pass per il terzo turno diventa solo questione di minuti. All'orizzonte il derby ceco contro Muchova, fresca di vittoria contro Barthel.