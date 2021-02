Nadal ha voluto smentire, in questo senso, chi aveva iniziato a dubitare della sua partecipazione al Major vista la criticità: “Non ho intenzione di ritirarmi, ma onestamente non so in quali condizioni inizierò il torneo. Le belle sensazioni che avevo provato inizialmente sono sparite perché non sono riuscito ad allenarmi al meglio. Non è però niente di grave, è qualcosa a livello muscolare che mi impedisce di muovermi come vorrei. Tutto il personale medico sta lavorando alacremente per far sì che questo fastidio possa essere messo alle spalle“.