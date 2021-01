Tennis

Australian Open, Roger-Vasselin e il trick-domino con la pallina

TENNIS - Annoiato dall'isolamento forzato in hotel a Melbourne, Edouard Roger-Vasselin si improvvisa architetto per passare il tempo e si inventa un circuito per la pallina da tennis con gli oggetti che ha in camera.

