Tutto troppo facile. Come prevedibile, alla Rod Laver Arena di Melbourne è un assolo di Serena Williams. La campionessa statunitense - al 100esimo match in carriera all'Australina Open - schianta con un netto 2-0 (6-1, 6-1) Laura Siegemund e vola al secondo turno dell'Australian Open. Bastano 57 minuti alla numero 11 al mondo per avere la meglio della tedesca e fare un piccolo passo in avanti verso il traguardo dei 24 titoli di un Grande Slam in carriera.