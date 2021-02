Una settimana giocata con il coltello tra i denti e una finale disputata appena 24 ore prima con Jannik Sinner presentano il conto a Stefano Travaglia all'esordio degli Australian Open. Il tennista marchigiano combatte per un set contro Frances Tiafoe, rimonta dall'1-3 iniziale e si porta sul 6-5 e servizio. Il treno, però, passa e la chance non concretizzata decreta la fine anticipata del match. L'americano vince il tie-break e nei due successivi set serve meglio imponendo la sua maggior brillantezza fisica: il verdetto è 7-6(5) 6-2 6-2 in un'ora e 51 minuti. Tiafoe attende Djokovic al secondo turno mentre l'azzurro saluta il torneo consapevole di aver lasciato tutto quello che aveva nella finale 250 di domenica e anche in un primo set con l'americano non privo di rimpianti.