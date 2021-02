Si ferma al primo turno l'avventura di Gianluca Mager. Al Melbourne Park, il russo Karatsev passa con un netto 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) in 1 ora e 40 e accede al secondo turno dove affronterà il prossimo vincitore della sfida tra Paire e Gerasimov. L'azzurro non riesce a sfruttare il calo di Karatsev nel secondo set ed è costretto a salutare il singolo: potrà provare a riscattarsi nel doppio, dove in coppia con Nishioka se la vedrà al primo turno contro il duo francese Herbert/Mahut.