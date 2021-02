Fabio Fognini saluta gli Australian Open cedendo in tre set al n° 2 del mondo, Rafael Nadal dopo due ore di colpi spettacolari alternati a qualche errore di troppo sulla Rod Laver Arena. Il risultato (6-3 6-4 6-2) è figlio di una prestazione pressochè perfetta dello spagnolo, con l'azzurro che è rimasto in partita fino al secondo set (dove è salito anche 4-2) poi Mr. 20 Slam ha preso definitivamente il sopravvento. L'Italia si giocherà l'ultima fiche più tardi con Matteo Berrettini contro Stefanos Tsitsipas: in palio i quarti contro un Nadal fin qui ingiocabile. Un dato racconta il dominio di Rafa: non ha perso ancora un set negli Slam dopo il lockdown. 33 su 33 e solamente in due occasioni è stato costretto al tiebreak, a Parigi da Sinner e Schwartzman. Un mostro.