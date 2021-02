Australian Open

Miami, finale 2005. US Open, terzo turno 2015. Stefanos Tsitsipas fa quello che era riuscito solo a Roger Federer e Fabio Fognini rimontando due set al mancino di Manacor, vittorioso negli altri 248 incontri in cui si era trovato in vantaggio di due set. Tsitsipas firma l'impresa della carriera e raggiunge in semifinale, la seconda per lui a Melbourne, Daniil Medvedev. È storia del tennis. Le dimensioni del successo del greco su Rafa Nadal sono ancora più clamorose guardando l'andamento del match e i primi due set per un 6-3 6-2 di assoluto dominio del numero 2 del mondo.