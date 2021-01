Col passare delle ore si fa sempre più complessa la situazione in Australia per quanto concerne i partecipanti agli Australian Open di tennis: tutti in quarantena, ma, al momento, almeno trenta partecipanti ai tornei di singolare e doppio maschile sono in isolamento. A causa di alcune positività registrate sui voli che hanno portato gli atleti da Los Angeles o da Doha, infatti i tennisti presenti sugli stessi aerei sono stati posti in isolamento al loro arrivo in Australia: secondo quanto scritto da ubitennis.com, questi sono i nomi dei trenta.