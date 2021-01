Victoria Azarenka è una dei 72 atleti che sono stati messi in isolamento preventivo nella bolla di Melbourne a causa di alcune positività al Covid-19 sui charter organizzati dagli Australian Open. La tennista bielorussa, vincitrice del torneo nel 2012 e nel 2013, ha raccontato i suoi giorni in una camera d'albergo ai microfoni di AO Countdown .

"Quando mi è stata comunicata la notizia ero in una call di gruppo con i miei manager e il mio allenatore e... ho letteralmente riattaccato. Ero spaventata. All'inizio ho pianto sul divano. Provavo un mix di frustazione, tristezza e incertezza. Era come se tutto il mio lavoro svanisse in un secondo. Poi ho pensato, 'Ok, lascia sfogare tutte queste emozioni'".