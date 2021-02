Tennis

Australian Open, Vinci 360: Errani, Giorgi, Kyrgios e il commento del Day 3 a Melbourne

AUSTRALIAN OPEN - Roberta Vinci insieme a Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno commenta la terza giornata dell'Australian Open 2021: da Kyrgios al "non ritiro" le opinioni si dividono, ma anche il futuro di Camila Giorgi e la "poca riconoscenza" per quanto fatto dalla Errani in carriera. Vinci 360 è LIVE tutti i giorni al termine delle partite sulla pagina Facebook di Eurosport.

00:47:15, 64 Visualizzazioni, 3 ore fa