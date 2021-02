S. Williams b. A. Potapova 7-6(5) 6-3

Qualche grattacapo in più del previsto, ma Serena Williams fa valere la propria esperienza e trova la 90esima vittoria della propria carriera all'Australian Open. Potapova comincia bene, tenendo il servizio e non lasciandosi brekkare da una Serena inizialmente sottotono. Il sesto game è quello buono per il primo break del match per la russa, che da qui riesce a prendere il largo arrivando addirittura a sprecare due set point, entrambi annullati da un doppio fallo al servizio. Williams ringrazia e trova da qui la spinta giusta per provare a tornare in partita, allungando la partita al tiebreak e poi conquistando il primo set non certo senza difficoltà. Nel secondo, la campionessa statunitense torna ad imporre il proprio gioco, respingendo gli attacchi di una comunque brillante Potapova e strappado il pass per gli ottavi: prossimo avversario la bielorussa Sabalenka.

Australian Open Order of play Day 5: big match Thiem-Kyrgios alle 9 20 ORE FA

Williams fa 90 vittorie a Melbourne: il match contro Potapova in 3'

N. Osaka b. O. Jabeur 6-4 6-2

Ci prova la tunisina, ma contro Osaka non può bastare una buon tennis messo in luce per solo metà set. La giapponese supera in due set Jabeur con il punteggio finale di 6-4, 6-2, crescendo con il corso dei game e prendendo le misure all'avversaria scambio dopo scambio. La numero 3 al mondo serve bene - 8 ace nel match - perfeziona il dritto e sfrutta al meglio il progessivo calo di Jabeur: in un'ora e venti gli ottavi di finale sono serviti. Qui Osaka sfiderà una Muguruza dimostratasi nuovamente in gran forma.

Highlights | Ons Jabeur - Naomi Osaka

G. Muguruza b. Z. Diyas 6-1 6-1

Muguruza passa senza alcun problema: la finalista della scorsa edizione si sbarazza in due set della kazaka Diyas in meno di un'ora, guadagnandosi in scioltezza un posto al prossimo turno dove ad attenderla ci sarà Naomi Osaka. 6-1, 6-1 il punteggio finale, all'orizzonte si prefigura un ottavo di finale davvero di fuoco.

Highlights | Garbiñe Muguruza - Zarina Diyas

A. Sabalenka b. A. Li 6-3 6-1

Tutto facile per la numero 7 al mondo: Sabalenka piega la statunitense Li in un'ora e un minuto di partita, partendo bene e concludendo ancora meglio, e - soprattutto - raggiungendo per la prima volta in carriera gli ottavi di finale dell'Australian Open. La bielorussa sfodera un gran tennis che non lascia possibilità di replica a Li e le permette di archiviare agevolmente la pratica terzo turno col punteggio finale di 6-3, 6-1. Sul suo cammino, adesso, ci sarà Serena Williams.

Highlights | Aryna Sabalenka - Ann Li

Australian Open Serena Williams in meno di un'ora, schiantata Siegemund 08/02/2021 A 02:40