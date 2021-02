Qualche grattacapo in più del previsto, ma Serena Williams fa valere la propria esperienza e trova la 90esima vittoria della propria carriera all'Australian Open. Potapova comincia bene, tenendo il servizio e non lasciandosi brekkare da una Serena inizialmente sottotono. Il sesto game è quello buono per il primo break del match per la russa, che da qui riesce a prendere il largo arrivando addirittura a sprecare due set point, entrambi annullati da un doppio fallo al servizio. Williams ringrazia e trova da qui la spinta giusta per provare a tornare in partita, allungando la partita al tiebreak e poi conquistando il primo set non certo senza difficoltà. Nel secondo, la campionessa statunitense torna ad imporre il proprio gioco, respingendo gli attacchi di una comunque brillante Potapova e strappado il pass per gli ottavi: prossimo avversario la bielorussa Sabalenka.