Tutto troppo facile per Sascha Zverev. La testa di serie n° 6 del tabellone di Melbourne annienta Adrian Mannarino in tre set nella rivincita della sfida andata in scena agli US Open 2020 e accede agli ottavi di finale dove attende il vincente di Lajovic-Martinez. Un break chirurgico nel quinto game del primo set chiude, di fatto, una partita senza carica agonistica e dominata in lungo e in largo dal gigante di Amburgo che alza le braccia al cielo dopo appena un'ora e 45 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 6-1. Nella sua parte del tabellone, vale la pena ricordarlo, Zverev può incrociare Novak Djokovic ai quarti.