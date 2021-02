Tennis

Australian Open, Zverev scherza: "Mischa qui con me? Non mi sta dando moltissimo..."

AUSTRALIAN OPEN - Al termine della sfida vinta in tre set contro Lajovic, Sascha Zverev scheza sulla presenza del fratello Mischa con lui in Australia. Non perdere neanche uno scambio degli Australian Open: guarda tutte le partite LIVE su Eurosport Player!

00:04:23, 6 Visualizzazioni, 42 minuti fa