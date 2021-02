Tennis

Eurosport Cube, Novak Djokovic: ""Next Gen? Devono lavorare se vogliono scalzare me Nadal e Federer"

AUSTRALIAN OPEN - Ospite di Barbara Schett e Mats Wilander nel Cube di Eurosport dopo il netto successo nella semifinale contro Karatsev che gli ha consegnato il nono approdo in finale all'Australian Open non pare troppo impaurito dall'ascesa dei giovani della Next Gen: "Medvedev, Tsitisipas e Zverev saranno i leader del futuro del tennis ma la realtà dice che devono fare ancora tanta strada...".

