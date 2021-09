IL NUOVO CONTRATTO A LUNGO TERMINE VEDE TENNIS AUSTRALIA E DISCOVERY ESTENDERE LA PROPRIA PARTNERSHIP PER GLI AUSTRALIAN OPEN PER ALTRI 10 ANNI

Discovery Sport si è assicurata i diritti in esclusiva degli Australian Open fino al 2031

Prolungata una collaborazione con gli Australian Open che è cominciata nel 1995

Andrew Georgiou: "Questa partnership con Tennis Australia ci consente di utilizzare il pieno delle forze delle nostre piattaforme; in chiaro, a pagamento e digitale, per aiutare a far crescere e diversificare il pubblico per gli Australian Open nel lungo periodo"

Discovery Sports annuncia oggi di aver raggiunto un accordo con Tennis Australia per la trasmissione live e in escluusiva degli Australian Open sul territorio pan-europeo fino al 2031. L'accordo a lungo termine, che inizierà nel 2022, include tutti i diritti lineari e digitali e va prolungare una collaborazione tra Eurosport e il primo Grande Slam della stagione di tennis che continua ormai da 25 anni, con il primo Australian Open trasmesso nel 1995. Come parte dell'accordo decennale, Discovery utilizzerà i suoi amati canali, piattaforme e marchi globali, tra cui Eurosport e il servizio di streaming discovery+ * - la casa dell'intrattenimento nella vita reale - per portare l'Australian Open a un pubblico più grande e più ampio che mai. Oltre al grande tennis, Discovery collaborerà con Tennis Australia per una vasta gamma di contenuti lifestyle e di intrattenimento per raccontare maggiormente le ricche storie del torneo e andare oltre il solo sport. Rinomato in tutto il mondo per la presentazione di contenuti di vita reale e di saggistica che abbracciano categorie così diverse e universalmente popolari come Casa, Avventura, Viaggi, Cibo, Natura, Ambiente e Scienza, Discovery e Tennis Australia mireranno a coinvolgere l'intero pubblico di casa per aiutare far crescere il torneo nel prossimo decennio. Eurosport deterrà inoltre i diritti esclusivi per gli eventi di apertura dell'AO su base paneuropea, incluso il torneo ATP internazionale di Adelaide, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un allenamento fondamentale in vista dell'Australian Open di Melbourne.

Andrew Georgiou, Presidente di Sport, Discovery: "Siamo entusiasti di collaborare con Tennis Australia e approfondire ulteriormente la nostra associazione con loro attorno a quello che è uno dei gioielli della corona della stagione tennistica. Abbiamo un'incredibile tradizione nel fornire una copertura di tennis per un vasto pubblico che può godersi gli eventi del Grande Slam sulle nostre piattaforme, coprendo tutte le storie che contano dentro e fuori dal campo su qualsiasi piattaforma le persone scelgano di seguire il torneo."

"Estendere la nostra relazione con l'Australian Open a lungo termine significa che possiamo andare ancora oltre, utilizzando tutta l'ampiezza e la potenza dei canali, delle piattaforme e dei marchi globali di Discovery - tra cui Eurosport e il nostro servizio di streaming discovery + - per lavorare con Tennis Australia e raggiungere un nuovo pubblico, attorno a storie nuove e diverse, svolgendo un ruolo ancora più importante nell'aiutare a far crescere questo torneo".

Craig Tiley, CEO, Tennis Australia, e Direttore del torneo, Australian Open, ha aggiunto: "Per oltre 25 anni Eurosport ha contribuito a mostrare il meglio degli Australian Open in Europa e siamo lieti di estendere ed espandere questa storica partnership."

"Non vediamo l'ora di dare vita alla nostra copertura innovativa attraverso Eurosport e Discovery in chiaro, abbonamenti TV e altre molteplici destinazioni online, e raccontare le storie dei giocatori sia dentro che fuori dal campo. Sia a gennaio che durante tutto l'anno".

Durante l'Australian Open 2021, è stato registrato un pubblico da record per il servizio di streaming di Eurosport, tramite l'app Eurosport, con un aumento del 36% sull'avvio di video rispetto al 2020 e un aumento dell'84% dei minuti guardati rispetto al 2020. Aumenti considerevoli dei visitatori unici per i canali digitali di Eurosport si segnalano anche sulle piattaforme durante gli Australian Open (+61% vs 2020) con crescite significative registrate nel Regno Unito (+244% vs 2020), in Italia (+90%), Germania (+53%) e Spagna (+ 25%) . Discovery sta attualmente trasmettendo gli US Open su Eurosport e discovery + * in diretta su base paneuropea (esclusi Regno Unito e Irlanda).

* discovery + è disponibile in Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Spagna e Regno Unito.

