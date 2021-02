Il secondo match dell’anno, quello valido per il secondo turno del torneo WTA Melbourne 2 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a Melbourne, in Australia, è costato il ritiro per infortunio all’azzurra Camila Giorgi, la quale si è fermata dopo aver perso il primo set contro la testa di serie numero due, la statunitense Sofia Kenin, che era avanti 7-5 dopo 49 minuti di gioco, per un problema agli adduttori.