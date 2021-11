Roger Federer ha posato le stampelle, ha aumentato le sedute di riabilitazione e - dato che il primo importante check-up coi medici che lo hanno operato è stato molto incoraggiante, ha deciso di impostare una road map per i prossimi mesi e per il suo 2022 da giocatore di tennis. Il fuoriclasse elvetico ha condiviso i propri piani per l'anno nuovo in un'intervista ai colleghi di Lematin.ch: "Potrò riprendere a correre tranquillamente a gennaio e a ricominciare le sessioni in campo spingendo e forzando completamente intorno a marzo o aprile. Ad oggi prevedo il mio ritorno in un match ufficiale nell’estate del 2022”.

"Sarei stupito se riuscissi a giocare a Wimbledon"

A 40 anni serve essere cauti e Federer è il primo a non voler fare sogni pindarici ed illudere i milioni di suoi fans in tutto il mondo. Per questo, ad oggi, Wimbledon – da sempre lo slam cerchiato con il pennarello rosso nel suo calendario sportivo annuale – non è al momento un obiettivo reale.

Sarei estremamente sorpreso se riuscissi ad essere in campo a Wimbledon. Quest'estate col mio staff e i medici abbiamo deciso di suturare la lesione al menisco, il che comporta dei tempi di inattività lunghi. I medici hanno quindi colto l'occasione per curare anche la mia cartilagine. La combinazione di questi due interventi richiede pazienza e prudenza”.

"Voglio dire addio a modo mio e possibilmente su un campo da tennis"

Questi mesi prolungati di inattività non hanno però in alcun modo intaccato la motivazione del campione capace di vincere 20 titoli del Grande Slam e regalare celestiali vittorie e giocate in una carriera che è già leggenda.

"La mia ambizione è vedere di cosa sono capace un'ultima volta. Ciò che mi sprona e mi motiva è poter dire addio a modo mio e su un campo da tennis. Ecco perché do tutto me stesso nella mia riabilitazione. Metto subito in chiaro che, la mia vita non crollerà se non giocherò di nuovo una finale di un torneo dello Slam. Ma tornare a calcare simili palcoscenici, riassaporare quelle sensazioni sarebbe l’ultimo sogno. E, sinceramente, io ci credo ancora. Credo in questo tipo di miracoli".

