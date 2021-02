Tennis

Tennis, Australian Open 2021, What you missed Overnight: Serena ok, Monfils in lacrime

AUSTRALIAN OPEN - La prima nottata di Australian Open ha riservato qualche sorpresa (come quella di Bernarda Pera, vittoriosa su Kerber), ma anche la conferma di Serena Williams, con il suo nuovo vestitino, pensato per l'occasione. Monfils non riesce a capacitarsi della propria eliminazione e scoppia in lacrime.

00:02:06, 1 Visualizzazioni, un' ora fa