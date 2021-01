Tennis

Tennis, Australian Open: il folle allenamento di Heather Watson in quarantena nella stanza di hotel

AUSTRALIAN OPEN - Come ci siete in forma per un torneo dello Slam se si deve stare isolati nella propria stanza d'albergo per 14 giorni? Heather Watson ci mostra un modo singolare per macinare 5 km di corsa facendo avanti e indietro centinaia e centinaia di volte nella stanza in cui è confinata (Credit Twitter @HeatherWatson92).

