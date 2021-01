“Sto provando a cambiare camera da due ore, ma nessuno viene ad aiutarmi a causa della quarantena”. È già un periodo duro per i tennisti che dovranno affrontare gli internalAustralian Opensport.aspx?langueid=4&sportid=57&revid=540None, se poi in camera ci si ritrova anche un topo, la situazione diventa davvero insostenibile.