l'organizzazione dell'Australian Open starebbe apparecchiando la tavola per un torneo aperto anche a tennisti non vaccinati. Lo si evince da una serie di istantanee divulgate da Ben Rothenberg (giornalista del New York Times): le foto mostrano una mail inviata dalla WTA alle giocatrici, in cui si illustrano condizioni e regole per muoversi all'interno di Melbourne Park.

La mail in questione non considera il vaccino come tassativo per i giocatori: i non vaccinati dovranno sostenere un periodo di quarantena di 14 giorni in un hotel oltre a dei test regolari prima di accedere al torneo. I vaccinati invece, avranno piena libertà di movimento.

Porte aperte per Djokovic?

Nonostante non sia pervenuto ancora un comunicato ufficiale, e nonostante l'ultima parola spetterà al governo australiano - che potrebbe esercitare un rigido veto rispetto l'ammissione di giocatori non vaccinati - questa nuova spinta agevolerebbe notevolmente il percorso di Novak Djokovic verso il quarto titolo consecutivo sul cemento australiano (sarebbe il decimo complessivo).

Il numero uno al mondo infatti, è stato pizzicato più volte per dichiarazioni scettiche sul tema vaccinale: in una delle sue ultime uscite, il serbo non ha voluto rivelare al pubblico il suo "status vaccinale". "Se andrò in Australia? Non lo so, non so che succederà. Al momento la situazione non è affatto buona. Se permangono certe condizioni, penso che in molti ci penseranno su se partecipare o meno all’Australian Open", aveva affermato Nole una settimana fa.

: "La vaccinazione è una decisione personale e non è necessario divulgare informazioni, non lo farò", dichiarava il russo il 22 ottobre. La sua scelta "votata alla privacy" è stata appoggiata anche dal collega Daniil Medvedev , suo carnefice nella finale degli US Opendichiarava il russo il 22 ottobre.

