Tennis

Tennis, Australian Open. Kyrgios mette in imbarazzo Kokkinakis: "Parla sempre di ragazze"

AUSTRALIAN OPEN - Kokkinakis e Kyrgios in conferenza stampa? Risate assicurate. Ecco cosa succede quando si mettono due amici insieme a parlare davanti ai microfoni. Nick mette in imbarazzo il compagno di doppio: "Io sono un uomo fatto e finito. Lui invece parlava di ragazze per la maggior parte del tempo..."

00:00:22, 310 Visualizzazioni, 36 minuti fa