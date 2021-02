Tennis

Tennis, Australian Open. Serena Williams regina degli outfit, l'ultimo per Florence Griffith Joyner

AUSTRALIAN OPEN - Serena Willams è nota per il suo abbigliamento molto fantasioso sfoggiato in ogni Slam: anche agli Australian Open 2021 la campionessa statunitense non è da meno. Quello che da molti è già stato definito il "vestito da gatta" con una gamba sola è dedicato a Florence Griffith Joyner - Flo-Jo - una leggenda dell'atletica a stelle e strisce, idolo d'infanzia di Serena.

00:01:08, 164 Visualizzazioni, un' ora fa