Tennis, Australian Open. Sinner “accompagna” fuori un insetto: “Mettetelo in quarantena”

AUSTRALIAN OPEN – Divertente siparietto durante la partita di Jannik Sinner: il tennista italiano si accorge che c’è una farfallina (?) nel suo raggio d’azione e allora decide di accompagnarla fuori, per non schiacciarla. Il genio del male dalle tribune: “Mettetelo in quarantena”, scatena le risate del pubblico presente.

