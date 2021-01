Quest’anno gli Australian Open saranno (purtroppo) molto diversi dal solito, e i tennisti che vi prenderanno parte lo sanno bene: si comincia l’8 febbraio, ma causa Covid gli atleti sono già in loco e molti di loro – più di 50 – sono stati messi in quarantena dopo che quattro test COVID 19 sono risultati positivi, tra coloro che sono arrivati sui voli charter in Australia.