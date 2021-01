ATP e WTA hanno trovato un accordo con Tennis Australia per aiutare i tennisti in quarantena in vista della preparazione agli Australian Open 2021. Il calendario è fitto e tra i protagonisti ci sarà Matteo Berrettini che, dopo l’esordio ad Antalya dove è stato sconfitto ai quarti di finale, è carico e concentrato per il tour australiano. Prima, però, c’è da terminare la lunga quarantena con regole molto rigide: "Possiamo uscire 5 ore al giorno, concentrando palestra e tennis in poco tempo. Siamo tutti chiusi in camera, ci si allena in albergo con cyclette e pesi. Io sono fortunato perché mi sto allenando bene, ora vediamo quando inizieranno i tornei. Sono carico – ha raccontato Berrettini – rimarrò in hotel almeno fino a venerdì, sottoposto a rigidi controlli e con una persona che controlla davanti alle porte delle camere".