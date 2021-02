Svelato dalla diretta interessata il motivo per cui non ha giocato il Phillip Island Trophy, alias WTA di Melbourne 4, dopo l’uscita di scena agli Australian Open per mano dell’estone Kaia Kanepi. L’americana Sofia Kenin, che ha ceduto già al secondo turno lo scettro del 2020, ha infatti svelato tramite i propri social di essersi operata di appendicite.

Questo il messaggio della giocatrice: “Ciao ragazzi! Vorrei condividere con voi quanto mi è successo qualche giorno fa. Lunedì sono andata nello studio del medico del torneo con un dolore addominale acuto. Sono stata da lui esaminata e portata in ospedale per maggiori approfondimenti. Mi è stata diagnosticata un’appendicite acuta dopo il completamento di una tomografia computerizzata. Mi sono dovuta operare e sempre lunedì, all’Epworth Hospital Richmond, mi è stata rimossa l’appendice. Voglio ringraziare tutti all’ospedale per essersi presi cura bene di me“.

Il messaggio su Instagram è più lungo e prosegue in questo modo: “L’intervento è andato bene e senza nessuna complicazione. Sto ora tentando di recuperare dall’intervento e di convivere con il dolore. Sfortunatamente non potrò giocare per alcune settimane, perché ho bisogno di prendermi del tempo per recuperare, quindi ho deciso Vorrei anche ringraziare lo staff medico agli Australian Open per avermi aiutata. Non vedo l’ora di recuperare completamente e competere, e rivedervi tutti“.

Sofia Kenin, fino a questo momento, era arrivata ai quarti ad Abu Dhabi e a Melbourne in preparazione allo Slam australiano, dove è appunto uscita al secondo turno. Ha poi giocato ancora domenica scorsa, uscendo di scena per mano dell’australiana senza ranking Olivia Gadecki.

