Dove vi trovavate il 5 giugno del 2009? Roger Federer era sul campo del Philippe-Chatrier, ad alzare per la prima e, quasi certamente, ultima volta nella sua vita, la Coupe des Mousquetaires, l’iconico trofeo riservato a chi trionfa al Roland Garros. Domando in finale Robin Söderling, l'uomo così gentile da aprirgli la strada al titolo estremottendo dal tabellone agli ottavi di finale il favoritissimo e (quasi) invicibile Rafael Nadal, lo svizzero si aggiudico il suo 14° titolo dello Slam, eguagliando il record di Pete Sampras, in meno di un decennio.

Federer, le lacrime del campione: il match point con Soderling al Roland Garros 2009

Quel giorno di 13 anni fa, la storica classifica dei vincitori degli Slam si presentava così:

1. Roger Federer - 14 titoli

1. Pete Sampras - 14 titoli

3. Roy Emerson - 12 titoli

4. Björn Borg - 11 titoli

4. Rod Laver - 11 titoli

6. Bill Tilden - 10 titoli

sempre stato il detentore del record di vittorie nei tornei dello Slam. In solitaria, in coabitazione Dal 5 giugno 2009 Roger Federer è. In solitaria, in coabitazione con Nadal o, nel peggiore dei casi, condividendo il primato con le due nemesi: il già citato Rafa Nadal e il serbo Novak Djokovic negli ultimi mesi. Quattro settimane dopo il trionfo al Roland Garros, vincendo Wimbledon 2009, Federer si issò in vetta alla graduatoria staccando Sampras e tutti gli altri.

Da solo lo svizzero, sarebbe rimasto in testa all’Olimpo di giocatore più vincente nella storia degli Slam per 11 anni fino a quando Rafael Nadal lo agganciò a quota 20 Slam vincendo per la 13a volta in carriera l’adorato Roland Garros. Il duo è poi diventato un trio con il quasi Grande Slam di Djokovic dello scorso anno.

Nadal l'immortale! Rivivi la storica rimonta su Medvedev in 3'

Dopo4622 giorni di regno solitario o condiviso, Roger Federer, ha abdicato. Con ogni probabilità, vista l’età e gli acciacchi, è difficile immaginarselo di nuovo issarsi verso simili vette. Trattandosi di fenomeni autentici però mai dire mai. In fondo fino a due settimane fa, chi pensava che Rafa potesse tornare dopo 13 anni dall'ultimo trionfo ad essere il re dell'Australian Open 2022? Il fuoriclasse serbo ha avuto la sua chance di provare ad issarsi a quota 21, ma è inciampato contro il muro Daniil Medvedev nella finale degli ultimi US Open . Il russo pensava che sarebbe riuscito anche a smorzare l’assalto di Nadal a Melbourne, ma ha finito per cedere in una battaglia epica dopo essere stato avanti 2 set a 0. Il 30 gennaio 2022 rimarrà quindi la data in cui lo spagnolo ha sorpassato Roger e Nole ed è diventato l'unico a poter vantare 21 tornei dello Slam in bacheca.. Con ogni probabilità, vista l’età e gli acciacchi, è difficile immaginarselo di nuovo issarsi verso simili vette. Trattandosi di fenomeni autentici però mai dire mai. In fondo fino a due settimane fa, chi pensava che Rafa potesse tornare dopo 13 anni dall'ultimo trionfo ad essere il re dell'Australian Open 2022?

L'evoluzione del numero dei titoli dello Slam dal 2003 ad oggi

Anno Nadal Federer Djokovic 2003 0 1 0 2004 0 4 0 2005 1 6 0 2006 2 9 0 2007 3 12 0 2008 5 13 1 2009 6 15 1 2010 9 16 1 2011 10 16 4 2012 11 17 5 2013 13 17 6 2014 14 17 7 2015 14 17 10 2016 14 17 12 2017 16 19 12 2018 17 20 14 2019 19 20 16 2020 20 20 17 2021 20 20 20 2022 21 20 20

Trionfo Nadal, l’emozione dei telecronisti spagnoli: Corretja in lacrime

