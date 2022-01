Novak Djokovic e l'Australia, una storia senza fine. Secondo un report della BBC, ci sono dei dubbi sui test che il campione serbo ha presentato per entrare in Australia e cercare di partecipare agli Australian Open 2022. Il media inglese, collegandosi a quello che aveva già pubblicato il settimanale Der Spiegel, ha trovato delle discrepanze relative ai numeri di serie della documentazione presentata dal tennista serbo.

Secondo la BBC, il numero di serie del test del 16 dicembre appare fuori sequenza. Tutti i risultati dei test, in Serbia, hanno un codice di conferma univoco. Questi numeri sarebbero generati in rigoroso ordine cronologico, e sono conservati in un unico database nazionale. Il numero viene assegnato al momento dell’elaborazione del test. Ecco: il test positivo al Covid di Djokovic del 16 dicembre ha un numero di serie (7371999) superiore al test negativo del 22 (7320919). Questo farebbe pensare, sempre seguendo l'indiscrezione lanciata dalla BBC, che sia stato eseguito dopo il 22 e non il 16. E se c’è la possibilità di un problema tecnico, non si capisce perché le autorità statali non dovrebbero semplicemente dirlo.

