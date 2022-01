Novak Djokovic giocherà l’Australian Open 2022. Dopo un permesso di esenzione che gli permetterà di essere al via, andare a caccia del 10° successo nel torneo australiano ed inseguire il 21° trionfo in un torneo dello Slam, cifra che gli permetterebbe di diventare il tennista più vincente della storia. giocherà l’Australian Open 2022. Dopo un tira e molla che durava da settimane , dopo l’annuncio del governo di Melbourne e dei vertici del torneo di volere ai nastri di partenza del torneo del Major solo atlete ed atleti vaccinati o che hanno ottenuto un'esenzione, il numero uno del mondo ha annunciato di avere ottenutoche gli permetterà di essere al via, andare a caccia del 10° successo nel torneo australiano ed inseguire il 21° trionfo in un torneo dello Slam, cifra che gli permetterebbe di diventare il tennista più vincente della storia.

Ad

Djokovic, che non ha mai voluto dare informazioni sul suo stato vaccinale, ha annunciato la propria partenza per Melbourne con un messaggio postato sul proprio account Instagram, in cui sorride vicino al carrello coi bagagli prima dell’imbarco sul volo charter che lo porterà in Australia.

Australian Open Caso Djokovic, Tiley: "Pochi giorni e quadro sarà più chiaro" IERI A 20:15

"Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l'amore e la felicità in ogni momento presente e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri presenti su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto volando in Australia con un permesso di esenzione. 2022 sono pronto!"

Djokovic dominatore in Australia: 8 match point per 8 trionfi a Melbourne

Australian Open Nadal in azione a Melbourne, le immagini 01/01/2022 A 16:16