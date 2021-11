"È improbabile che Novak Djokovic giochi l’Australian Open se le condizioni sono queste". Ad affermarlo è Srdjan Djokovic, il padre del numero uno del mondo, durante un’intervista a TV Prva, come riporta UbiTennis. Il primo Slam dell’anno ha imposto la vaccinazione obbligatoria per i giocatori che vorranno prendere parte al torneo, mentre Novak non ha mai detto ufficialmente se si sia vaccinato o meno.

L’essere vaccinati o meno risponde a un diritto personale di ogni individuo (Srdjan Djokovic)

Le parole di Srdjan Djokovic

"L’essere vaccinati o meno risponde a un diritto personale di ogni individuo. Nessuno può violare la privacy del singolo perché ognuno ha il diritto di decidere per la propria salute. Se Novak si è vaccinato o meno è un argomento che riguarda esclusivamente lui: non lo so e anche se lo sapessi non lo direi pubblicamente. Non credo che lo rivelerà, e sotto questi ricatti probabilmente non giocherà l’Australian Open. Inoltre non è chiaro il perché vaccini come quello russo e quello cinese non siano ritenuti validi secondo i criteri dell’Australia".

E ancora

"È imbarazzante il fatto che ci sia qualcuno che possa prendersi il diritto di escludere dal torneo il nove volte campione dell’Australian Open. Novak vorrebbe competere, ma se giocherà o meno dipenderà dalla posizione delle autorità e degli organizzatori".

Djokovic evasivo: "Australian Open? Vedremo"

