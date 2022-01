Match del giorno

ASHLEIGH BARTY (1) VS MADISON KEYS - Ore 9:30, Rod Laver Arena

Ad

Campionessa in carica di Wimbledon, numero 1 del tennis mondiale, icona d'Australia: Ashleigh Barty è una donna in missione per vincere lo Slam di casa e fin qui ha dominato il tabellone femminile travolgendo Tsurenko, Bronzetti, Giorgi, Anisimova e Pegula per un tolate di appena 17 game persi in 10 set.

Australian Open Dritto al cuore: la vittoria emotiva di Matteo Berrettini 21/01/2022 A 16:20

Tennis 360, Ep.9: Berrettini fa ancora storia, Barty tutto facile

Ma attenzione a Madison Keys finalista Slam (US Open 2017), ex-top ten di lungo corso e oggi vera e propria mina vagante, imbattuta da 10 match dopo aver vinto il torneo di Adelaide. Sarà una bella partita.

Keys travolge Krejcikova e vola in semifinale: highlights

Discovery+: Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€ . Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Collins stronca la favola Cornet in 2 set: gli highlights

Australian Open 2022, l'Order of play di giovedì 27 gennaio

ROD LAVER ARENA

Dalle 9:30 (italiane)

A. Barty 1 v M. Keys

D. Collins 27 v I. Swiatek 7

Swiatek, rimontona su Kanepi e semifinale: gli highlights

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery+, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale a partire dal 17 gennaio.

Link utili: Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport Player e discovery+ Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport