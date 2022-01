Match del giorno

Matteo BERRETTINI vs Rafael NADAL - non prima delle 4:30 - Rod Laver Arena

Come in semifinale agli US Open 2019: un altro remake dopo Monfils e speriamo stavolta a esito invertito. Perché a New York vinse Nadal in 3 set (con set-point Berrettini nel primo parziale) e perché tre anni dopo Matteo ha un altro spessore. Non è un'impresa impossibile.

Australian Open 2022, l'Order of play di venerdì 28 gennaio

ROD LAVER ARENA

finale doppio misto

non prima delle 4:30 italiane

dalle 9:30

Daniil MEDVEDEV vs Stefanos TSITSIPAS

