Tanta attesa in quel di Melbourne: la padrona di casa Ashleigh Barty, se la giocherà con Danielle Collins nella finale del tabellone femminile. L'australiana ha sconfitto Madison Keys in semifinale, mentre l'americana ha spazzato via la polacca Iga Swiatek. Barty parte con i favori del pronostico, ma Collins promette guerra sin dal primo game.