L. MUSETTI vs [32] A. De Minaur - quarto match Margaret Court Arena

Il debutto assoluto nel main draw degli Australian Open del carrarino è un’incognita sotto tanti punti di vista. Quello della condizione fisica: una problema alla spalla lo ha fermato prima di esordire ad Adelaide (scelta precauzionale). In più l’azzurro è in enorme crisi di risultati: il k.o. nell’unico match disputato nel nuovo anno, contro il n° 120 del mondo Taro Daniel, è stato il 15° negli ultimi 20 match ufficiali. Dove è finito il giocatore estroso e sicuro di sé che ci ha incantati sulla terra rossa di Roma e Parigi? La speranza è di assistere ad una scossa su un palcoscenico da sogno come la Margaret Court Arena. In questo senso lo scontro con de Minaur (padrone di casa, sulla carta favorito) è perfetto per svoltare fin dall'inizio la stagione. Nessun precedente tra i due.

Gli italiani in campo

S. TRAVAGLIA vs [15] R. Bautista Agut - primo match campo 6

M. CECCHINATO vs P. Kohlschreiber - primo match campo 14

G. MAGER vs [5] A. Rublev - secondo match Margaret Court Arena

[11] J. SINNER [8] vs (LL) J. Sousa - secondo match Kia Arena

L. MUSETTI vs [32] A. De Minaur - quarto match Margaret Court Arena

A. SEPPI vs K. Majchrzak - quarto match campo 5

Seppi: "Arene più belle e campi veloci: spero di fare bene"

L'Order of Play del Day 2

ROD LAVER ARENA (1:00)

C. Burel vs [5] G. Muguruza

(Q) H. Dart vs [7] I. Swiatek

H. Laaksonen vs [6] D. Medvedev

Dalle 9:00

(WC) S. Sanders vs [2] A. Sabalenka

[4] S. Tsitsipas vs M. Ymer

MARGARET COURT ARENA (1:00)

(WC) D. Saville vs R. Peterson

[5] A. Rublev vs G. MAGER

[14] S. Halep vs M. Frech

Dalle 9:00

L. MUSETTI vs [32] A. De Minaur

S. Stephens vs [17] E. Raducanu

JOHN CAIN ARENA (1:00)

[20] P. Kvitova vs S. Cirstea

[6] A. Kontaveit vs K. Siniakova

Non prima delle 5:00

[21] T. Basilashvili vs (WC) A. Murray

Non prima delle 9:00

(Q) L. Broady vs N. Kyrgios

KIA ARENA (1:00)

(WC) R. Anderson vs (WC) S. Stosur

(LL) J. Sousa vs [11] J. SINNER [8]

C. Ruud vs A. Molcan [16]

A. Kerber vs K. Kanepi

1573 ARENA (1:00)

[13] D. Schwartzman vs F. Krajinovic

(WC) M. Inglis vs [23] L. Fernandez

E. Ruusuvuori vs [9] F. Auger-Aliassime

(Q) C. Dolehide vs [27] D. Collins

CAMPO 3 (1:00)

[19] E. Mertens vs V. Zvonareva

S. Johnson vs J. Thompson

C. Tauson vs A. Sharma

A. Popyrin vs A. Rinderknech

CAMPO 5 (1:00)

M. Doi vs K. Kucova

[31] M. Vondrousova vs (WC) P. Hon

K. Cressy vs [22] J. Isner

A. SEPPI vs K. Majchrzak

Non prima delle 6:00

O. Otte (GER)-C. Tseng (TPE) [WC]

CAMPO 6 (1:00)

[15] R. Bautista Agut vs S. TRAVAGLIA

A. Bondar vs [10] A. Pavlyuchenkova

A. Konjuh vs S. Rogers

A. Davidovich vs (WC) A. Bolt

CAMPO 7 (1:00)

(Q) E. Gomez vs [27] M. Cilic

[26] G. Dimitrov vs (Q) J. Lehecka

V. Golubic vs S. Zhang

A. Li vs X. Wang

CAMPO 8 (1:00)

(WC) C. O’Connell vs H. Gaston

(Q) S. Voegele vs [25] D. Kasatkina

H. Watson vs M. Sherif

(Q) M. Marterer vs [20] T. Fritz

CAMPO 12 (1:00)

(Q) T. Skatov vs (Q) N. Gombos

(Q) E. Bektas vs L. Samsonova

(Q) T. Daniel vs (Q) T. Barrios Vera

CAMPO 13 (1:00)

[29] U. Humbert vs R. Gasquet

Z. Diyas vs [12] E. Rybakina

[24] D. Evans vs D. Goffin

M. Bouzkova vs(Q) R. Marino

CAMPO 14 (1:00)

P. Kohlschreiber vs M. CECCHINATO

M. Linette vs A. Sevastova

[Q] T. Machac vs J. Cerundolo

G. Minnen vs J. Cristian

CAMPO 15 (1:00)

O. Dodin vs I. Begu

B. Paire vs T. Monteiro

(Q) Volynets vs B. Haddad Maia

S. Baez vs A. Ramos Vinolas

CAMPO 16 (1:00)

A.Cornet vs (Q) V. Tomova

R. Carballes Baena vs R. Berankis

(LL) D. Dzumhur vs P. Andujar

(Q) S. Jang vs D. Kovinic

CAMPO 17 (1:00)

B. Van De Zandschulp vs J. Struff

(Q) H. Baptiste vs C. Garcia

[29] T. Zidansek vs A. Rus

F. Tiafoe vs (Q) M. Trungelliti

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale a partire dal 17 gennaio.

Link utili: Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport Player e discovery+ Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport

Hurkacz in tuffo alla McEnroe: è già il punto del torneo?

