KYRGIOS Nick (AUS) vs. MEDVEDEV Daniil (RUS) [2] - quarto match Rod Laver Arena (ore 9)

La domanda è: quale versione di Kyrgios scenderà in campo? Nessuno, tranne lui, può saperlo: l'australiano sembra in buona condizione fisica e nel primo turno ha liquidato agevolmente Broady. Sulla carta non c'è partita in questo momento (favoritissimo Medvedev), ma i precedenti recitano 2 vittorie a 0 per Nick, entrambe nel 2019, una sul rosso a Roma e una sul veloce a Washington. Insomma, prepariamo i popcorn.

Gli italiani in campo

SINNER Jannik (ITA) [11] vs. JOHNSON Steve (USA) - quinto match Margaret Court Arena

Australian Open 2022, l'Order of Play di giovedì 20 gennaio

ROD LAVER ARENA (1:00)

CORNET Alizé (FRA) vs. MUGURUZA Garbiñe (ESP) [3]

WANG Xinyu (CHN) vs. SABALENKA Aryna (BLR) [2]

Non prima delle 4:30

MAJCHRZAK Kamil (POL) vs. DE MINAUR Alex (AUS) [32]

Dalle 9:00

KYRGIOS Nick (AUS) vs. MEDVEDEV Daniil (RUS) [2]

HALEP Simona (ROU) [14] vs. HADDAD MAIA Beatriz (BRA)

MARGARET COURT ARENA (1:00)

KONTAVEIT Anett (EST) [6] vs. TAUSON Clara (DEN)

BAPTISTE Hailey (USA) vs. INGLIS Maddison (AUS)

BAEZ Sebastian (ARG) vs. TSITSIPAS Stefanos (GRE) [4]

Dalle 9:00

KOVINIC Danka (MNE) vs. RADUCANU Emma (GBR) [17]

SINNER Jannik (ITA) [11] vs. JOHNSON Steve (USA)

JOHN CAIN ARENA (1:00)

SWIATEK Iga (POL) [7] vs. PETERSON Rebecca (SWE)

Non prima delle 3:00

TIAFOE Frances (USA) vs. FRITZ Taylor (USA) [20]

ZHANG Shuai (CHN) vs. RYBAKINA Elena (KAZ) [12]

Non prima delle 7:30

MURRAY Andy (GBR) vs. DANIEL Taro (JPN)

KIA ARENA (1:00)

RUBLEV Andrey (RUS) [5] vs. BERANKIS Ricardas (LTU)

Non prima delle 3:00

STOSUR Samantha (AUS) vs. PAVLYUCHENKOVA Anastasia (RUS) [10]

DAVIDOVICH FOKINA Alejandro (ESP) vs. AUGER-ALIASSIME Felix (CAN) [9]

1573 ARENA (1:00)

KONJUH Ana (CRO) vs. COLLINS Danielle (USA) [27]

EVANS Daniel (GBR) [24] vs. RINDERKNECH Arthur (FRA)

BAUTISTA AGUT Roberto (ESP) [15] vs. KOHLSCHREIBER Philipp (GER)

CAMPO 3 (1:00)

SCHWARTZMAN Diego (ARG) [13] vs. O'CONNELL Christopher (AUS)

LINETTE Magda (POL) vs. KASATKINA Daria (RUS) [25]

DIMITROV Grigor (BUL) [26] vs. PAIRE Benoit (FRA)

CAMPO 7 (1:00)

GOMBOS Norbert (SVK) vs. CILIC Marin (CRO) [27]

Non prima delle 3:30

ZIDANSEK Tamara (SLO) [29] vs. WATSON Heather (GBR)

KANEPI Kaia (EST) vs. BOUZKOVA Marie (CZE)

GASQUET Richard (FRA) vs. VAN DE ZANDSCHULP Botic (NED)

CAMPO 8 (1:00)

doppio maschile

MERTENS Elise (BEL) [19] vs. BEGU Irina-Camelia (ROU)

CAMPO 13 (1:00)

MACHAC Tomas (CZE) vs. CRESSY Maxime (USA)

CAMPO 17 (1:00)

VONDROUSOVA Marketa (CZE) [31] vs. SAMSONOVA Liudmila (RUS)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale a partire dal 17 gennaio.

