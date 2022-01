Match del giorno

Pablo Carreno Busta (19) v Matteo Berrettini (7) - Ultimo match della Rod Laver Arena alle 11:00 circa

Zverev-Shapolavov sarebbe il match di cartello, ma è troppo importante per Matteo Berrettini, a cui mancano solo i quarti di finale dell'Australian Open nel suo Career Slam, e per il tennis italiano l'ultimo match della Rod Laver Arena da gustarsi di domenica mattina. Non ci sono precedenti fra Berrettini e il trentenne Pablo Carreno Busta.

Australian Open 2022, l'Order of Play di domenica 23 gennaio

ROD LAVER ARENA (1:00)

M. Keys v P. Badosa 8

B. Krejcikova 4 v V. Azarenka 24

Non prima delle 4:00

A. Mannarino v R. Nadal 6

Dalle 9:00 in sessione serale

A. Barty 1 v A. Anisimova

P. Carreno Busta 19 M. Berrettini 7

MARGARET COURT ARENA

Non prima delle 3:00

J. Pegula 21 v M. Sakkari 5

Non prima delle 5:00

A. Zverev 3 v D. Shapovalov 14

JOHN CAIN ARENA

Non prima delle 8:30

M. Kecmanovic v G. Monfils 17

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery+, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale a partire dal 17 gennaio.

