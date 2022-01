Match del giorno

SINNER Jannik (ITA) [11] vs. DE MINAUR Alex (AUS) [32] - terzo match Rod Laver Arena

L'altoatesino può eguagliare il suo miglior risultato Slam, ovvero i quarti del Roland Garros 2020, quando poi si arrese a Sua Maestà Rafa Nadal. Per farlo dovrà battere l'idolo di casa, De Minaur, già superato due volte in carriera, alle Next Gen di Milano e a Sofia (due tornei poi vinti dall'allievo di Piatti), ma che sulla Rod Laver Arena avrà il supporto del pubblico. Stando a quanto dice Jannik, il "fattore ambientale" potrebbe non essere un problema...

Sinner: "A volte anch'io sono nervoso. De Minaur? Tifo contro mi carica"

Australian Open 2022, l'Order of Play di lunedì 24 gennaio

ROD LAVER ARENA (1:00)

COLLINS Danielle (USA) [27] vs. MERTENS Elise (BEL) [19]

Non prima delle 3:00

HALEP Simona (ROU) [14] vs. CORNET Alizé (FRA)

Non prima delle 4:30

SINNER Jannik (ITA) [11] vs. DE MINAUR Alex (AUS) [32]

Dalle 9:00 (sessione serale)

FRITZ Taylor (USA) [20] vs. TSITSIPAS Stefanos (GRE) [4]

KANEPI Kaia (EST) vs. SABALENKA Aryna (BLR) [2]

MARGARET COURT ARENA

Non prima delle 4:00

CRESSY Maxime (USA) vs. MEDVEDEV Daniil (RUS) [2]

Non prima delle 7:30

SWIATEK Iga (POL) [7] vs. CIRSTEA Sorana (ROU)

JOHN CAIN ARENA

Non prima delle 4

CILIC Marin (CRO) [27] vs. AUGER-ALIASSIME Felix (CAN) [9]

