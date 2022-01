Tennis

Australian Open - Aslan Karatsev vince la maratona con Jaume Munar: gli highlights

AUSTRALIAN OPEN - In coda di giornata è arrivata anche la prima vera maratona del torneo, quella che ha visto coinvolti Aslan Karatsev, semifinalista uscente, e Jaume Munar. Il russo ha prevalso per 3-6 7-6(1) 6-7(3) 6-4 6-4, ma gli sono servite quattro ore e 52 minuti per avere ragione dell’iberico classe 1997.

00:03:29, 2 ore fa