Tennis

Australian Open, Berrettini in esclusiva: "Rivalità con Sinner aiuta entrambi. Supercoach? Mai dire mai"

Dopo il successo su Carreno Busta, il n° 1 italiano mette nel mirino i quarti con Monfils: "Lo conosco bene. Mi aspetto una bellissima atmosfera come agli US Open nel 2019". Sul rapporto con Sinner: "Ci sentiamo tutti i giorni, mi dà energia". E su ipotesi supercoach: "Un'eventuale nuova persona dovrebbe inserirsi in un team ben amalgamato, non è facile" (Intervista Zorzoli, montaggio Quatraro)

00:03:20, un' ora fa