Tennis

Australian Open, Berrettini, problemi allo stomaco? "Festeggia" chiedendo l'Imodium

AUSTRALIAN OPEN - Buona la prima per il tennista romano che batte Nakashima 4-6 6-2 7-6 6-3 non senza fatica: nel terzo set Berrettini ha anche chiesto un medical timeout per dolori allo stomaco. Ecco spiegato il motivo della scritta sulla telecamera alal fine del match

00:00:30, un' ora fa